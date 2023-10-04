Турки перестреляли "манкунианцев": Галатасарай в голевой встрече сенсационно победил МЮ – видео

Турецкий коллектив одержал очень важную победу. А вот англичане пока не знают, что такое набирать баллы в нынешней ЛЧ.

Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3 (группа A)

Голы: Гейлунд, 17, 67 – Заха, 23, Актюркоглу, 71, Икарди, 81

Манчестер Юнайтед и Галатасарай провели встречу в рамках 2 тура Лиги чемпионов, победителями из которой сенсационно вышли турки. "Красные дьяволы" негативно удивляют, пишет 24 Канал.

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Из лидера в аутсайдеры

Группа А, сформированная стандартным набором команд в ЛЧ (где есть два явных фаворита и команды, которые могут "покусаться"), обещает быть чрезвычайно интересной. Дело в том, что команды квартета пока проводят очень равноценные и голевые поединки, точно могут подарить эмоции даже рядовому болельщику. Но вот Манчестер Юнайтед пока сложно порадовать своих фанатов.

"Манкунианцы" проиграли в первом туре Баварии, что еще не столь критично, и вот на "Олд Траффорд", который называют "Театром Мечты", в ведущих ролях были не хозяева поля, а гости. МЮ прекрасно начал игру, но зажигательные турки во всей красе продемонстрировали свой характер еще в первом тайме, а во второй половине встречи вообще сварили "красных дьяволов" в их казане. К тому же на 77-й минуте англичане вообще остались в меньшинстве, поскольку красную карточку получил Казэмиро.

Интересно, что авторы голов в двух командах по статусу кардинально разные. В Манчестер Юнайтед отмечался талантливый Гейлунд, оформивший дубль (хотя мог и хет-трик, однако арбитр не засчитал один его гол из-за положения вне игры), а вот в Галатасарае – "сбитые пилоты", такие, как бывший игрок МЮ Заха, а См. также Икарди.

Видеообзор матча:

Таким образом, Галатасарай выскочил на второе место благодаря сенсационной победе (4 балла). Манчестер Юнайтед пока не получил ни одного балла в нынешней кампании, опустившись на почетную последнюю ступеньку. В параллельной встрече группы Бавария (6 пунктов) в сложном матче одолела Копенгагнен (1 очко).