Израиль начал поставки в Украину оружия для нападения: Черноморец креативно представил новичка

Одесский клуб активно провел комплектацию во время зимнего трансферного окна. Шестым новичком команды стал израильский хавбек Гай Хадида.

1 марта закрывается трансферное окно в Украине. Команды спешат заявить своих новых игроков к началу матчей второго круга.

Читайте также Черноморец планирует подписать воспитанника Тоттенхэма: англичанин уже приехал в Одессу

Очередным новичком одесского Черноморца стал израильский полузащитник Гай Хадида. Южная Пальмира славится своим чувством юмора, так что пресс-служба "моряков" креативно подошла к представлению первого легионера из Израиля.

"Израиль наконец-то начал поставки в Украину оружия для нападения. Теперь историю побед Черноморца будут писать еще и справа налево.

Встречайте нового нападающего Черноморца – Гай Хадида", – говорится в сообщении пресс-службы.

Что известно о "тайном оружии" Черноморца

Гай Хадида – универсальный футболист, который может закрыть любую позицию в полузащите.

27-летний игрок успешно играл в чемпионате Израиля.

В составе Маккаби Петах-Тиква хавбек провел 49 матчей, в которых забил 11 голов.

У футболиста есть опыт выступлений в еврокубках, а также в юношеской сборной Израиля.

Последней командой Хадида был турецкий Сакарьяспор, где он был одноклубником украинца Артём Кравца.

Трансферная стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.

Изменения Черноморца

Зимой "моряки" значительно обновили свой состав. Игроками команды стали: нападающий Даниил Алефиренко (Заря), полузащитники Евгений Задоя (Колос), Александр Васильев (Львов), Александр Демченко (Александрия), словенский защитник Лука Гучек (Радомле).

Команду покинули девять футболистов: Сергей Кравченко, Реалдо Фили, Манджрекар Джеймс, Иван Бобко, Иван Литвиненко, Сергей Суханов, Сергей Петько, Кевин Кубемба, Владислав Наумец.

4 марта Черноморец сыграет матч 16 тура УПЛ против Вереса. Игра начнется в 14.00.