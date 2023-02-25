Израиль начал поставки в Украину оружия для нападения: Черноморец креативно представил новичка
Источник:Телеграмм-канал Черноморца
Одесский клуб активно провел комплектацию во время зимнего трансферного окна. Шестым новичком команды стал израильский хавбек Гай Хадида.
1 марта закрывается трансферное окно в Украине. Команды спешат заявить своих новых игроков к началу матчей второго круга.
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Очередным новичком одесского Черноморца стал израильский полузащитник Гай Хадида. Южная Пальмира славится своим чувством юмора, так что пресс-служба "моряков" креативно подошла к представлению первого легионера из Израиля.
"Израиль наконец-то начал поставки в Украину оружия для нападения. Теперь историю побед Черноморца будут писать еще и справа налево.
Встречайте нового нападающего Черноморца – Гай Хадида", – говорится в сообщении пресс-службы.
Что известно о "тайном оружии" Черноморца
- Гай Хадида – универсальный футболист, который может закрыть любую позицию в полузащите.
- 27-летний игрок успешно играл в чемпионате Израиля.
- В составе Маккаби Петах-Тиква хавбек провел 49 матчей, в которых забил 11 голов.
- У футболиста есть опыт выступлений в еврокубках, а также в юношеской сборной Израиля.
- Последней командой Хадида был турецкий Сакарьяспор, где он был одноклубником украинца Артём Кравца.
- Трансферная стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.
Изменения Черноморца
Зимой "моряки" значительно обновили свой состав. Игроками команды стали: нападающий Даниил Алефиренко (Заря), полузащитники Евгений Задоя (Колос), Александр Васильев (Львов), Александр Демченко (Александрия), словенский защитник Лука Гучек (Радомле).
Команду покинули девять футболистов: Сергей Кравченко, Реалдо Фили, Манджрекар Джеймс, Иван Бобко, Иван Литвиненко, Сергей Суханов, Сергей Петько, Кевин Кубемба, Владислав Наумец.Достойно внимания! 4 марта Черноморец сыграет матч 16 тура УПЛ против Вереса. Игра начнется в 14.00.