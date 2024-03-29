Переведены в боевую готовность: украинский клуб снялся с чемпионата из-за российской агрессии

Футзальный клуб Спасатель вынужден досрочно прекратить свои выступления в сезоне-2023/2024. Об этом роменский клуб сообщил Ассоциации футзала Украины.

Причиной такого решения является принадлежность игроков и персонала клуба из Сумщины к Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС Украины. Их перевели в состояние полной боевой готовности.

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Досрочное окончание сезона

Такие действия были обусловлены усилением военной агрессии России на приграничных территориях Украины. В результате команда из Ромнов прекратила участие в Экстра-лиге и Кубке Украины.

Согласно регламенту Спасателю будет засчитано два технических поражения со счетом 0:5 в заключительных поединках чемпионата против Сокола и SkyUp, а также в кубковом ответном матче против Урагана.

Отметим, что до конца нынешнего сезона в чемпионате командам осталось сыграть 2 тура. Спасатель занимал последнее место, не одержав ни одной победы при пяти ничьих в 25 матчах. В Кубке Украины команда дошла до четвертьфинала, но в первом матче уступила 0:9 Урагану.

. После окончания регулярного чемпионата будет определено 8 команд, которые разыграют чемпионство в раунде плей-офф. Сейчас турнирную таблицу возглавляет ивано-франковский Ураган, который одержал 21 победу в 24 матчах. Действующим чемпионом Украины является киевский ХИТ – он занимает второе место и отстает на 6 очков от лидера.