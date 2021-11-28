Футзалистка сборной Украины забила красавец-гол пяткой в Кувейте: видео момента

Футзалистка сборной Украины Юлия Форсюк продолжает поражать ворота соперниц в Кувейте. Игрок отличилась красивым голом чемпионата.

Филигранный гол украинки

Сразу две украинки выступают за Аль-Кувейт – Юлия Форсюк и Ксения Гриценко. Обе еще раньше приехали в эту экзотическую страну, чтобы поднимать уровень футзала.

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Форсюк забила один из голов в очередном туре чемпионата. Ее взятие ворот стало "вишенкой на торте" в этом матче. Юлия сама начала атаку, отдав элегантный пас пяткой на Гриценко. Ксения отправила мяч на свободную партнершу по команде.

Та в ответ забросила мяч в штрафную соперника, адресатом передачи стала Форсюк. Она искусным ударом пяткой прошила сетку ворот оппоненток.

В итоге – 2:4 победа Аль-Кувейта. Украинские футзалистки помогли команде получить очередной положительный результат.

Видео гола