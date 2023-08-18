Новый аттракцион в УПЛ: каждый желающий может стать игроком команды за кругленькую сумму

Уникальный проект решил воплотить в жизнь футбольный клуб Верес. Теперь каждый желающий может стать игроком команды УПЛ, но для этого нужно заплатить определенную сумму денег.

Свой инновационный проект в Вересе назвали "Футбольный туризм". Каждый участник сможет реализовать свою мечту стать профессиональным футболистом.

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Перспективный проект или зарабатывание денег

Чтобы стать игроком команды, нужно выиграть аукцион. Начальная ставка – 500 тысяч гривен. Победитель получит возможность тренироваться в профессиональной команде и дебютировать в УПЛ. Все деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов Вереса.

Президент Вереса Иван Надеин надеется на успех нового начинания.

"Отбор мы хотим провести максимально быстро, в ближайшие две недели. Вырученные с аукциона деньги клуб направит на детскую академию и спортивную инфраструктуру. Есть космический туризм, когда за деньги можно слетать в космос. Мы предлагаем футбольный туризм – стать профессиональным футболистом.

Предварительно условия будут такие. Стартовая цена аукциона – 500 тысяч гривен. Дальше ставка может расти. Но за эту сумму можно хотя бы попытаться стать профессиональным футболистом. Также будет регистрационный взнос. На уровне 50 тысяч гривен. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд Veres Future", – заявил Надеин.

Отметим, что в УПЛ позволят заявить участнику "Футбольного туризма", если все документы будут соответствовать нормам регламента.

Непрофессиональные футболисты в УПЛ