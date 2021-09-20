Футбольный матч сборных Украины и Италии едва не сорвали животные: забавное видео
Источник:инстаграм pvp.poltava
В субботу, 18 сентября, футбольная сборная Украины в рамках квалификации на Дефлимпийские игры-2021 принимала на стадионе "Ворскла-Смена" в Нижних Млынах сборную Италии. Матч закончился победой 3:0 украинской сборной, но сам матч не обошелся без курьезов.
Лошадь на стадионе
По ходу встречи на поле выбежали две собаки, которых с трудом удалось прогнать. Это произошло в конце первого тайма.
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Но на этом курьезы не закончились. Только началась вторая половина футбольного матча, как на поле стадиона выбежал еще один гость – лошадь. Работнику стадиона с этим неожиданным гостем было труднее справиться, но после всех попыток стюарда лошадь через центральный выход покинула пределы поля.
Видео курьеза
- Несмотря на все курьезные события сборная Украины обыграла Италию со счетом 3:0.
- Летние Дефлимпийские игры-2021 будут проходить в Бразилии в период с 1 по 15 мая 2022 года.