Футбольный матч сборных Украины и Италии едва не сорвали животные: забавное видео

20 сентября 2021 , 11:22
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Источник:

инстаграм pvp.poltava

В субботу, 18 сентября, футбольная сборная Украины в рамках квалификации на Дефлимпийские игры-2021 принимала на стадионе "Ворскла-Смена" в Нижних Млынах сборную Италии. Матч закончился победой 3:0 украинской сборной, но сам матч не обошелся без курьезов.

Лошадь на стадионе

По ходу встречи на поле выбежали две собаки, которых с трудом удалось прогнать. Это произошло в конце первого тайма.

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Но на этом курьезы не закончились. Только началась вторая половина футбольного матча, как на поле стадиона выбежал еще один гость – лошадь. Работнику стадиона с этим неожиданным гостем было труднее справиться, но после всех попыток стюарда лошадь через центральный выход покинула пределы поля.

Видео курьеза

  • Несмотря на все курьезные события сборная Украины обыграла Италию со счетом 3:0.
  • Летние Дефлимпийские игры-2021 будут проходить в Бразилии в период с 1 по 15 мая 2022 года.
Дефлимпийские игры – спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Первые прошли в 1924 году в Париже, и с этого момента по настоящее время проводятся один раз в четыре года, за исключением периода Второй мировой войны.
Автор: Юрій Семенюк