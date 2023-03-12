В поисках бывшей звезды сборной Украины: Футбольная ассоциация Англии охотится на Милевского

Артём Милевский оказался нужным Футбольной ассоциации Англии. Союз из "Туманного Альбиона" в активном поиске бывшей звезды сборной Украины.

Футбольная ассоциация Англии ищет известного бывшего футболиста сборной Украины, имеющего медийный образ. Артём Милевский подходит под запросы ФАА, однако сам игрок на контакт не идет.

Достойно внимания Мудрик отпраздновал незачтенный гол в стиле Дрогба: судья испортил радость – эффектное видео

Желаемый футболист

У Артема Милевского хотели взять комментарий для официальной программы English FA по поводу матча между сборными Англии и Украины, который пройдет в рамках отбора к Евро-2024. Они ищут достаточно известного, медийно яркого и говорящего бывшего футболиста сборной Украины с ярким бекграундом. Милевский для них подходит идеально, но усилия оказались тщетными.

На Артема буквально охотились в течение некоторого времени, но безрезультатно. Милевский не отвечал на телефонные звонки и проигнорировал все сообщения в мессенджере. Футбольная ассоциация Англии переключится на поиски другой звезды "сине-желтой" сборной, поскольку прямой контакт с Милевским пока невозможен.

Забыл о медийности

Милевский на долгое время выпал из инфопространства, хотя раньше уроженец Беларуси активно вел соцсети и имел свой ютуб-канал. Несколько раз Артем появлялся в кадре, занимаясь волонтерской деятельностью. Однако фотографии или видео с ним фанаты Динамо не видели более полугода. Милевский появился на публике во время проигранного матча Динамо против Ингульца и его внешний вид удивил болельщиков. Экснападник отрастил бороду, а также заметно поправился.

Милевский в сборной Украины