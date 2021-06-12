Футболку сборной Украины с автографами игроков выставили на аукцион для спасения малыша

Форма сборной Украины, которая стала популярной благодаря жалобам России, была сразу раскуплена болельщиками. Одну из таких футболок решили выставить на благотворительный аукцион.

Футболку выставили на аукцион для спасения 6-месячного Димы Басова, у которого диагностирован редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Времени на то, чтобы побороть этот недуг, очень мало, а сумма, необходимая на спасительный для мальчика укол ("Золгенсма"), очень большая – 65 миллионов гривен.

Чтобы помочь собрать деньги, Украинская ассоциация футбола решила выставить на аукцион футболку Руслана Малиновского с матча против Кипра. Это именно та футболка, на которой изображен контур Украины с Крымом, а также присутствуют лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

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На футболке свои автографы оставили игроки-участники Евро-2020 и тренеры команды во главе с обладателем "Золотого мяча 2004" Андреем Шевченко. Автографы обладателей "Золотого мяча 1975" и "Золотого мяча 1986" Олега Блохина и Игоря Беланова, обладателя "Серебряной бутсы" Олега Протасова, легендарного капитана Динамо Анатолия Демьяненко и Олимпийского чемпиона Алексея Михайличенко тоже есть на футболке.



Футболка Руслана Малиновского которую выставили на аукцион / Фото УАФ

Аукцион на странице Украинской ассоциации футбола продлится до 20 июня включительно. Победитель аукциона получит футболку из рук самого Руслана Малиновского перед домашним матчем национальной сборной против Франции в отборе к ЧМ-2022 на НСК "Олимпийский".

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Ощадбанк: Basov Viktor

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Приватбанк: мама Басова Анна

5168 7520 1126 6536

Монобанк: мама Басова Анна

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