Футболку виставили на аукціон для порятунку 6-місячного Дмитрика Басова, в якого діагностовано рідкісне генетичне захворювання – спінальна м’язова атрофія. Часу на те, щоб побороти цей недуг, дуже мало, а сума, необхідна на рятівний для хлопчика укол ("Золгенсма"), дуже велика – 65 мільйонів гривень.

Щоб допомогти зібрати гроші, Українська асоціація футболу вирішила виставити на аукціон футболку Руслана Маліновського з матчу проти Кіпру. Це саме та футболка, на якій зображений контур України з Кримом, а також присутні гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

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На футболці свої автографи залишили гравці-учасники Євро-2020 та тренери команди на чолі з володарем "Золотого м’яча 2004" Андрієм Шевченком. Автографи володарів "Золотого м’яча 1975" та "Золотого м'яча 1986" Олега Блохіна та Ігоря Бєланова, володаря "Срібної бутси" Олега Протасова, легендарного капітана Динамо Анатолія Дем’яненка та Олімпійського чемпіона Олексія Михайличенка теж є на футболці.



Футболка Руслана Маліновського яку виставили на аукціон / Фото УАФ

Аукціон на сторінці Української асоціації футболу триватиме до 20 червня включно. Переможець аукціону отримає футболку з рук самого Руслана Маліновського перед домашнім матчем національної збірної проти Франції у відборі до ЧМ-2022 на НСК "Олімпійський".

Реквізити для допомоги:

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Ощадбанк: Basov Viktor

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Приватбанк: мама Басова Анна

5168 7520 1126 6536

Монобанк: мама Басова Анна

5375 4141 0565 1581

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