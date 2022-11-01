Футболисты восстали против тренера: его эмоции усугубляют конфликт в Марселе

Марсель расписал ничью на поле Страсбурга 2:2 в 13-м туре французской Лиги 1. Потерянная победа вызвала во внутренней "кухне" Марселя недопонимание.

Конфликт разразился между футболистами и главным тренером команды. После мировой 2:2 команда высказала свои претензии Игорю Тудору. Игроку не нравится то, как наставник управляет командой.

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В клубе большие проблемы

Как сообщало издание LaProvence, ранее у Марселя уже возникали подобные проблемы. Опытные игроки клуба хотели встретиться с президентом Марселя, чтобы обсудить работу Тудора.

Главный тренер позволяет себе публично критиковать футболистов, используя грубую брань. Иногда даже доходило до безумных криков.

Также наставник вроде бы не собирается давать некоторым уставшим футболистам отдых, а его замены никак положительно не влияют на игру команды.

Уже 1 ноября Марсель примет Тоттенхэма в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов. Чтобы пробиться в плей-офф ЛЧ французам нужно только побеждать "шпор".