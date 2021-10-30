Футболисты Волыни и Агробизнеса устроили массовую стычку сразу после финального свистка: видео

Футбольный матч между Волынью и Агробизнесом в Первой лиге закончился массовой стычкой на поле. При этом к ней присоединились не только игроки на поле, но и все находившиеся на скамье для запасных у обеих команд.

Все произошло на восьмой компенсированной минуте (хотя арбитр добавил всего шесть минут). Волынь проигрывала в домашнем матче после того, как Войтиховский еще на пятой минуте матча забил гол в свои ворота.

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Пытаясь спастись от поражения, лучане все силы бросили в атаку, но забить гол так и не сумели.

На последних минутах встречи нервы не выдержали у защитника хозяев Мороза, который толкнул в спину соперника. За партнера сразу же вступился Думанюк.

К этим двум футболистам присоединились и другие, в том числе и со скамейки для запасных. Так что на поле началась массовая стычка. Хотя к откровенной драке дело не дошло – ограничилось толкотней.

Арбитр матча в это время дал финальный свисток. Но красная карточка таки была показана. Правда, получил ее ассистент главного тренера гостей Михаил Дячук-Ставицкий.

Видео стычки футболистов Волыни и Агробизнеса