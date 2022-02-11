Футболисты Вест Хэма выразили недовольство из-за Зума: причина не в скандале с котом, а деньгах

Скандал вокруг поступка игрока Вест Хэма Курта Зума, пнувшего кошку, продолжаться. В этот раз свое недовольство выразили футболисты "молотобойцев".

После того как в сети опубликовали видео, на котором Курт Зума пинает кошку, Вест Хэм оштрафовал футболиста на 250 тысяч фунтов стерлингов. Это размер двухнедельной зарплаты. Эти деньги должны пойти на благотворительность – организации, занимающейся защитой прав животных.

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Однако, когда стало известно о сумме штрафа, свое недовольство выразили уже некоторые игроки Вест Хэма. И причина не в том, что их партнера по команде оштрафовали. Им не очень понравилось, что француз получает 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю, таким образом является самым высокооплачиваемым футболистом в команде.

По данным журналистов, некоторые из игроков планируют обратиться к руководству по поводу пересмотра их контрактов с целью увеличения зарплаты.

Вряд ли в этом списке футболистов будет украинец Андрей Ярмоленко. Он тоже находится среди самых высокооплачиваемых игроков английского клуба. Его зарплата составляет около 100 тысяч фунтов в неделю. Правда, его контракт с командой истекает летом 2022 года.