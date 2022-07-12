Конте устроил адскую тренировку футболистам Тоттенхэма: некоторые из игроков потеряли сознание

Тоттенхэм отправился на тренировочный сбор в Южную Корею. Наставник "шпор" Антонио Конте не жалеет своих подопечных на тренировках.

Тренировка к потере сознания

52-летний специалист проводит первый предсезонный сбор в качестве тренера Тоттенхэма. С первых дней он серьезно занялся физической формой своих футболистов, пишет 24 канал.

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В воскресенье, 10 июля, "шпоры" прибыли в Южную Корею и в первые 24 часа уже провели три тренировочных сессии.

После разминки и некоторой работы с мячом игроки разделились на две команды и выполняли различные игровые упражнения: игра с одними воротами, на узком поле, в два касания и так далее.

Затем команда приступила к спринту тренировок под руководством фитнес тренера Джан Пьеро Ветроне, получившего прозвище "морпих" за свои жесткие методы.

Заметим, что тренировка проходила по тридцатиградусной жаре и повышенной влажности. Для Харри Кейна и Сона Хин Мина, вернувшихся в команду позже из-за матчей сборных, это были первые полноценные тренировки.

Тяжелые нагрузки и особые погодные условия первыми ударили по Кейну. Форвард упал на поле во время тренировки, его тошнило и только после консультаций с медицинским штабом и короткой передышки с холодным полотенцем на шее, Кейн вернулся в общую группу.

Вынужденно прекращали упражнения Сон, Моура, Биссума и другие.

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Закончилась двухчасовая тренировка бегом – 42 круга по стадиону. Таким игрокам как Кейн и Сон, которые присоединились к команде позже, было разрешено пробежать 30 кругов. В лидерах 42-круговой группы были Трой Перротт, Брайан Хиль, Девинсон Санчес и Папе Матар Сарр.

Несмотря на полную усталость и изнеможение, футболисты нашли в себе силы поздравить болельщиков на трибунах после окончания занятия.

Свой первый матч в Южной Корее Тоттенхэм сыграет 13 июля против сборной всех звезд K-лиги. 16 июля "шпоры" встретятся с Севильей.