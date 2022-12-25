Футболисты Шахтера отдыхают за границей: как "горняки" уехали из Украины в военное время

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения не могут покидать пределы Украины. В донецком Шахтере объяснили, как его футболисты отправились в Варшаву.

В донецком клубе это аргументировали тем, что футболисты получили разрешение на выезд в Польшу, чтобы подать документы на получение визы в США. Там в январе-феврале "горняки" хотят принять участие в благотворительном турне.

Стоит прочесть Клубы УПЛ проведут собрание по соседству с командами страны-оккупанта.

Объяснение Шахтера

Шахтер снова из-за благотворительных встреч будет собирать средства для Украины.

Футболисты получили разрешение на выезд в Варшаву для подачи документов на визы США, чтобы иметь возможность принять участие в турне в январе – феврале,

– объясняют в Шахтере.

Интересно, что этот вопрос возник после того, как в своих соцсетях "горняки" начали публиковать фотографии по отдыху в теплых странах. Похоже, это разрешение на выезд ради визы игроки использовали, как возможность поехать отдохнуть в солнечные края.

Раньше была информация, что клубы УПЛ получили разрешение на выезд за границу ради подготовки ко второму кругу чемпионата Такое решение не рассчитано на клубы низших лиг Украины.

Кривбасс и Заря проведут зимнее тренировочное собрание в Турции, где по соседству будут базировать команды страны-агрессора. Не самые лучшие соседи для украинских клубов.

Напомним, что первый круг Шахтер закончил на втором месте в УПЛ, уступив лишь Днепр-1. В еврокубках дела тоже обстоят неплохо. Подопечные Игоря Йовичевича продолжат евровесну в плей-офф Лиги Европы.