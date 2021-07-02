Футболисты сборной заговорили на украинском после критики в сторону Довбика

Сборная Украины 3 июля сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Накануне игры футболисты нашей команды пообщались с журналистами.

Им к лицу родной язык

Участие в пресс-конференции приняли два футболиста "сине-желтых" – Руслан Малиновский и Роман Яремчук. Игроки отвечали на вопросы сразу на двух языках – английском и украинском.

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Если Яремчук в жизни общается на родном языке, то из уст Малиновского было довольно неожиданно услышать украинский. Футболист говорит по-русски. Лидеры "сине-желтых" охотно ответили прессе. Отметим, что в произношении полузащитника Аталанты не было слышно ни одного суржика.

Интересно, что не только во время пресс-конференций футболисты начали разговаривать на государственном языке. Теперь в соцсетях сборников можно увидеть посты с украинскими комментариями.

Англия – не является фаворитом матча

После игры со Швецией нападающий сборной Украины Артем Довбик дал послематчевый комментарий на русском. На это бурно отреагировала писательница Лариса Ницой, обвинив футболистов в том, что почти никто из них не соответствует украинским даже на вопросы журналистов. Исключение – форвард Роман Яремчук. Хотя еще с начала Евро-2020 игроки сборной Украины ведут свои соцсети государственным языком.

Футболисты поделились ожиданиями от предстоящей игры против англичан. Украинцы заверили, что не нужно бояться соперника, который играет в быстрый и хороший футбол. Главная задача игроков – выполнить план на матч.

На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, что все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано,

– заявил Малиновский.

"Нам очень важно оставаться "голодными". Такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира, нужно выложиться на поле, продемонстрировать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча со Швецией, у нас максимальная концентрация на следующей игре", – добавил Яремчук.

Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится 3 июля в итальянском Риме. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Бриха прозвучит в 22: 00.