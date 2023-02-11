Игроки сборной Украины выразили уважение погибшим на войне фанатам: мощное видео звезд футбола

Футбольные фанаты украинских клубов в первых рядах встали на защиту своей Родины от российской орды. Свое уважение погибшим Героям и их семьям выразили футболисты сборной Украины.

Каждый день войны забирает жизни у защитников Украины. С началом российской агрессии футбольные фанаты Украины объединились и встали на защиту родной земли.

Читайте также "Вы подаете месседж, что война уже закончилась": легенда украинского футбола обратилась в МОК

Звезды сборной Украины обратились к семьям погибших на войне футбольных фанатов, чтобы выразить свое уважение Героям. Также футболисты заверили в своей поддержке семьям защитников Украины.

В записи видео приняли участие Андрей Ярмоленко, Андрей Пятов, Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Георгий Бущан, Тарас Степаненко и Николай Шапаренко.

Видео игроков сборной Украины

Отметим, что в Украине был создан благотворительный фонд "Трибуна Героев", который оказывает финансовую поддержку семьям погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины.

К инициативе присоединились украинские и зарубежные фанатские движения, украинские футболисты и футбольные клубы, спортивные журналисты, деятели культуры, бизнеса и все неравнодушные. Среди них Сергей Жадан, Олег Лужный, Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Александр Зинченко, Денис Беринчик, Олег "Фагот" Михайлюта, Александр "Фоззи" Сидоренко, Александр Денисов, Игорь Цыганик, Виктор Вацко и многие другие.