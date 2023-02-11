Кожен день війни забирає життя в захисників України. З початком російської агресії футбольні фанати України об'єдналися і стали на захист рідної землі.

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Зірки збірної України звернулися до родин загиблих на війні футбольних фанатів, щоб висловити свою шану Героям. Також футболісти запевнили у своїй підтримці сім'ям захисників України.

У записі відео взяли участь Андрій Ярмоленко, Андрій Пятов, Олександр Зінченко, Сергій Сидорчук, Георгій Бущан, Тарас Степаненко та Микола Шапаренко.

Відео гравців збірної України

Зазначимо, що в Україні створили благодійний фонд "Трибуна Героїв", який надає фінансову підтримку сім’ям загиблих на війні футбольних фанатів із усієї України.

До ініціативи приєдналися українські та закордонні фанатські рухи, українські футболісти та футбольні клуби, спортивні журналісти, діячі культури, бізнесу та всі небайдужі. Серед них Сергій Жадан, Олег Лужний, Мирон Маркевич, Володимир Єзерський, Олександр Зінченко, Денис Берінчик, Олег "Фагот" Михайлюта, Олександр "Фоззі" Сидоренко, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Віктор Вацко та багато інших.