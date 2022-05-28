Футболисты сборной Украины встретились с детьми-беженцами: фото из Словении

Сборная Украины провела двустороннюю игру, после чего ребят ждало восстановление и теплая встреча с фанатами. Около 150 детей, сбежавших от войны, пообщались с кумирами.

Теплая встреча

После утренней возобновляющейся тренировки сборную ждал приятный сюрприз. В гости к украинским футболистам приехали земляки, вынужденно покинувшие родной дом из-за российской агрессии.

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Около 150 детей посетили тренировочный центр Футбольного союза Словении, где с начала мая "сине-желтые" готовятся к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Такая встреча очень трогала сборников, ведь дети пришли к ним не с пустыми руками.



Гости в расположении сборной Украины / Фото УАФ

Молодые болельщики принесли с собой сине-желтые плакаты и рисунки. В ответ игроки любезно пообщались с фанатами, делали фото и никому не отказывали в автографе.



Дети поддержали сборную Украины / Фото УАФ



Украинские беженцы встретились с футболистами сборной / Фото УАФ

Главный тренер сборной Александр Петраков поблагодарил всех словенцев за то, что подставили свое плечо в сложный момент жизни для украинского народа. Наставник пообещал, что ребята сделают все возможное на футбольном поле, чтобы порадовали земляков и выйти на Мундиаль.

Мы очень благодарны за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего, для детей и женщин. Так что нашим украинцам хочу пожелать терпения. Верим в наши вооруженные силы, которые возвратят мир на нашу землю. Мы же едем играть в Глазго и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира

– сказал Петраков.

Также слово взял капитан и одним из опытных футболистов сборной Андрей Пятов. Голкипер тоже сказал "спасибо" всем болельщикам.

Мы рады подарить детям хоть одну улыбку на лице и хотим пожелать нам всем мирного неба и только победы. Украина больше всего!,

– добавил вратарь Шахтера.

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