Футболисты сборной Украины встретились с детьми-беженцами: фото из Словении
Источник:УАФ
Сборная Украины провела двустороннюю игру, после чего ребят ждало восстановление и теплая встреча с фанатами. Около 150 детей, сбежавших от войны, пообщались с кумирами.
Теплая встреча
После утренней возобновляющейся тренировки сборную ждал приятный сюрприз. В гости к украинским футболистам приехали земляки, вынужденно покинувшие родной дом из-за российской агрессии.
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Около 150 детей посетили тренировочный центр Футбольного союза Словении, где с начала мая "сине-желтые" готовятся к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Такая встреча очень трогала сборников, ведь дети пришли к ним не с пустыми руками.
Гости в расположении сборной Украины / Фото УАФ
Молодые болельщики принесли с собой сине-желтые плакаты и рисунки. В ответ игроки любезно пообщались с фанатами, делали фото и никому не отказывали в автографе.
Дети поддержали сборную Украины / Фото УАФ
Украинские беженцы встретились с футболистами сборной / Фото УАФ
Главный тренер сборной Александр Петраков поблагодарил всех словенцев за то, что подставили свое плечо в сложный момент жизни для украинского народа. Наставник пообещал, что ребята сделают все возможное на футбольном поле, чтобы порадовали земляков и выйти на Мундиаль.
Мы очень благодарны за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего, для детей и женщин. Так что нашим украинцам хочу пожелать терпения. Верим в наши вооруженные силы, которые возвратят мир на нашу землю. Мы же едем играть в Глазго и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира
– сказал Петраков.
Также слово взял капитан и одним из опытных футболистов сборной Андрей Пятов. Голкипер тоже сказал "спасибо" всем болельщикам.
Мы рады подарить детям хоть одну улыбку на лице и хотим пожелать нам всем мирного неба и только победы. Украина больше всего!,
– добавил вратарь Шахтера.
Подготовка сборной Украины в Словении: главное
- С первых дней мая "сине-желтые" начали свою подготовку к игре против Шотландии. Начали прибывать сборники украинских грандов – Динамо и Шахтера.
- С середины сбора в национальную команду приезжали легионеры, которые заканчивали свои сезоны на клубном уровне.
- К сборной должен еще присоединиться Андрей Лунин. Реал 28 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля. После этого украинский голкипер приедет в Словению.
- К счастью, лазарет сборной стал почти пуст. Отдельно от команды тренируется только защитник Динамо Денис Попов, получивший в игре против Эмполи травму. В общую группу вернулся другой динамовец Николай Шапаренко.
- Во время процесса подготовки подопечные Петракова провели три контрольных спарринга, в которых не потерпели ни одного поражения – победы над немецкой Боруссией Менхенгладбах (1:2) и итальянским Эмполи (1:3), а также расписали ничью с хорватской Риекой (1:1).
- Также украинцы должны были провести еще два матча, но они были отменены. Вместо этого тренерский штаб совершил полноценную двустороннюю 90-минутную игру, закончившуюся мировой 1:1. Голы забивали Роман Яремчук и Артем Довбик.
- Уже 1 июня Украина в Глазго попытается одолеть Шотландию. В случае положительного результата, украинцы встретятся с Уэльсом, где 5 июня будут бороться за путевку в Катар.