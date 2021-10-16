Футболисты сборной Дании развлекались с полуобнаженными работницами гостиницы перед матчем

В Дании разгорелся скандал из-за поведения футболистов местной сборной и работниц отеля, которые развлекались вместе в бассейне.

Сборная Дании напрямую вышла на чемпионат мира по футболу, выиграв восемь из восьми матчей в своей группе с общим счетом 27:0. Путевку на Мундиаль команда получила после победы над Австрией 12 октября. перед этим 9 октября команда сыграла против Молдовы, разгромив соперников на выезде 4:0 9 октября.

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Именно перед матчем против Молдовы в сборной Дании разгорелся скандал. Оказалось, что несколько игроков команды развлекались в бассейне отеля с работницами. Об этом случае узнало руководство отеля.

К скандалу оказались причастными защитник Челси Андреас Кристенсен, игрок Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хейбьерг, футболисты Лестера Каспер Шмейхель и Янник Вестергор, а также два игрока Брэнтфорда Кристиан Норгор и Матиас Йенсен.

После этого руководство отеля разослало работникам письмо, в котором возмутилось поведением работниц. Хотя оказалось, что они в бассейне были в свободное от работы время. По их свидетельствам, они находились отдельно от футболистов, и только потом оказались в одном бассейне.