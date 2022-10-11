Дети впервые с 2019 года приехали в центр Манчестер Юнайтед. Дети, страдающие серьезными и неизлечимыми заболеваниями, встретились со своими кумирами. Такие встречи только придают силы и мотивации продолжать бороться с болезнью.

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Приятный сюрприз от игроков

Среди игроков МЮ можно увидеть немало звезд – Роналду, Каземиро, Варана, Давида де Хеа и других. Футболисты тоже получили немало положительных эмоций и хорошего настроения.



Роналду с фанатом МЮ / Фото английского клуба

Игроки не только раздавали автографы и делали общие фото, но и показывали разнообразные упражнения и даже исполнили песни. Игроки "красных дьяволов" приехали не с пустыми руками. Дети получили из рук футболистов памятные подарки.



Фернандеш с болельщиком МЮ / Фото из клубного твиттера

Капитан клуба из Манчестер Гарри Магуайр искренне признался, что скучал по таким встречам с болельщиками. Один из фанатов назвал такую встречу с футбольными кумирами одним из величайших волнений в его жизни.



Варан с болельщиками МЮ / Фото из клубного твиттера

Все эти дети с детства являются пылкими фанатами МЮ, поэтому встреча с лидерами команды принесла целую гору улыбок и воплощенных в реальность мечтаний. Один из них получил от рук Антони подарок. Новичок МЮ представил болельщику именную футболку, в которой в предыдущем матче забил в ворота Эвертона.

К слову. МЮ после 8-ми сыгранных матчей в АПЛ идет 5-м, имея в своем активе 15 очков. Что касается выступления в еврокубках, то в Лиге Европы "красные дьяволы" занимают 2-е место в группе "Е". За три тура МЮ набрал 6 пунктов.