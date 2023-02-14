"Фанат начал кричать в мою сторону расистские оскорбления": легионер Динамо о сложном прошлом в России

Легионер киевского Динамо Бенито дал откровенное интервью клубному ютуб-каналу. Иностранный футболист рассказал о жизни в Украине и России, где раньше выступал левый вингер.

24-летний футболист за свою карьеру уже успел поиграть в России и Украине, где играет до сих пор. Бенито уже раньше сравнивал украинский и русский. В интервью футболист откровенно рассказал об этих двух национальностях и своем пребывании в двух странах.

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Бенито: В РФ иностранцам тяжело ходить по улицам"

Бенито отметил, что украинский народ более доброжелателен к нему и в целом иностранцев. Что не скажешь об отношении россиян.

"Я жил в РФ и могу сказать, что украинский народ более дружелюбный. Дело в том, что россияне очень радикальные. Посмотрите, сколько иностранцев ходят по улицам Киева. Многие индусы, африканцы, американцы, европейцы. А вот в РФ иностранцам тяжело ходить по улицам. Украинцы очень гостеприимны, они рады туристам, открыты, дружелюбны ко всем. И россиянам не хватает такого гостеприимства, которое характерно для вас", – рассказал легионер Динамо.

"Фаны Зенита ненавидят темнокожих"

Бенито за российский Тамбов, но рассказал об отношении фанатов Зенита к темнокожим футболистам. По словам легионера киевского Динамо, ультрас этого российского гранда негативно относится к игрокам с темным цветом кожи. Они неоднократно унижали футболистов.

Бенито выступал за российский Тамбов с августа 2018-го по январь 2020-го. За команду провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал один ассист.

Даже фанаты его бывшего клуба восклицали обиды в его сторону. В России Бенито столкнулся с расизмом.

Да, в РФ много расизма. Фаны Зенита ненавидят темнокожих, вы никогда не увидите там африканцев. Бразильцев, аргентинцев можно, но не африканцев. Их фаны унижают нас, это просто зло. Ужасный случай был в Тамбове. Мы играли матч. Наш фанат начал кричать в мою сторону расистских оскорблений. Представьте себе, на игрока своей команды,

– сказал Бенито.

"В общем, у меня не укладывается это в голове. А вот в Украине я не имел таких случаев. Здесь практически все иностранцы чувствуют себя комфортно. У Динамо даже многие украинцы разговаривают на английском, есть с кем пообщаться. А что касается РФ, то я лучше умолчу" – добавил Бенито.

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