24-річний футболіст за свою кар'єру вже встиг пограти у Росії та Україні, де грає до тепер. Беніто вже раніше порівнював український народ та російський. В інтерв'ю футболіст відверто розповів про ці дві національності та своє перебування у двох країнах.

До теми "Вони вбивають і ґвалтують мирних жителів": легіонер Динамо порівняв українців та росіян

Беніто: У РФ іноземцям важко ходити вулицями"

Беніто відзначив, що український народ є більш доброзичливим до нього та загалом іноземців. Що не скажеш про ставлення росіян.

"Я жив у РФ і можу сказати, що український народ більш доброзичливий. Річ у тому, що росіяни дуже радикальні. Подивіться, скільки іноземців ходять вулицями Києва. Багато індусів, африканців, американців, європейців. А от у РФ іноземцям важко ходити вулицями. Українці дуже гостинні, вони раді туристам, відкриті, приязні до всіх. І росіянам не вистачає такої гостинності, яка характерна для вас", – розповів легіонер Динамо.

"Фани Зеніта ненавидять темношкірих"

Беніто за російський Тамбов, але розповів про ставлення фанатів Зеніта до темношкірих футболістів. За словами легіонера київського Динамо, ультрас цього російського гранда негативно відноситься до гравців із темним кольором шкіри. Вони неодноразово принижували футболістів.

Відзначимо! Беніто виступав за російський Тамбов із серпня 2018-го по січень 2020-го років. За команду провів 35 матчів, у яких забив 3 голи та віддав один асист.

Навіть фанати його колишнього клубу вигукували образи у його сторону. У Росії Беніто зіткнувся із расизмом.

Так, в РФ багато расизму. Фани Зеніта ненавидять темношкірих, ви ніколи не побачите там африканців. Бразильців, аргентинців можна, але не африканців. Їхні фани принижують нас, це просто зло. Жахливий випадок був у Тамбові. Ми грали матч. Наш фанат почав кричати в мій бік расистські образи. Уявіть собі, на гравця своєї команди,

– сказав Беніто.

"Загалом, у мене не вкладається це в голові. А от в Україні я не мав таких випадків. Тут практично всі іноземці почуваються комфортно. У Динамо навіть багато українців розмовляють англійською, є з ким поспілкуватися. А щодо РФ, то я краще промовчу", – додав Беніто.

Головне про кар'єру Беніто в Україні