Игроки Мундиаля зовут под венец самую сексуальную фанатку ЧМ-2022: девушка "вручила тыкву"

Иванна Кнолль выделилась среди миллионов фанатов, посетивших чемпионат мира-2022 по футболу. Девушка горячо поддерживает сборную Хорватии на протяжении всего Мундиаля в Катаре.

Иванна Кнолль была признана самой сексуальной болельщицей ЧМ-2022 по футболу. Девушка выделяется своими формами и откровенными нарядами. Чем и привлекает большое внимание не только среди болельщиков мужского пола, но и среди футболистов, играющих на Мундиале.

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Не собирается начинать отношения

Несколько из них уже предложили зажигательной фанатке свою руку и сердце. Имена этих игроков никому не известны.

Однако болельщица Хорватии не собирается убегать с кем-то из них под венец. Кнолль заверила, что ведет себя так, чтобы поднять всем гостям Катара настроение на трибунах и за их пределами.

Я просто веселюсь со всеми. Наверное, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не заинтересована в том, чтобы встречаться с кем-то здесь. Мое намерение – заставить людей улыбаться, вот и все,

– ответила Кнолль.

Отметим, что Иванна Кнолль вызывает не только одобрительные отзывы, но и целую гору критики. Девушку обвиняют в том, что она не уважает местные правила и религию Катара.

Однако Иванна не берет себе в голову слова хейтеров и продолжает удивлять поклонников своими разнообразными и открытыми нарядами. К примеру, после сенсационной и фартовой победы хорватов над Бразилией в четвертьфинале (1:1 в основное и дополнительное время, а по пенальти 4:2) Иванна отпраздновала зажигательным танцем.

Ранее Иван намекнул, что снимется без одежды, если Хорватия выиграет чемпионат мира. Но это обещание уже не воплотится в реальность. Ведь 13 декабря Хорватия проиграла Аргентине в полуфинале Мундиаля 3:0.

17 декабря Хорватия сразится с Марокко в матче за третье место на ЧМ-2022. Начало встречи в 17:00 по Киеву.