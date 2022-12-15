Гравці Мундіалю кличуть під вінець найсексуальнішу фанатку ЧС-2022: дівчина "вручила гарбуза"

Іванна Кнолль виділилась поміж мільйонів фанатів, які відвідали чемпіонат світу-2022 з футболу. Дівчина палко підтримує збірну Хорватії протягом усього Мундіалю у Катарі.

Іванну Кнолль визнали найсексуальнішою уболівальницею ЧС-2022 з футболу. Дівчина виділяється своїми формами та відвертими вбраннями. Чим і привертає велику увагу до себе не лише серед уболівальників чоловічої статі, а й серед футболістів, які грають на Мундіалі.

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Не збирається починати відносини

Декілька із них вже навіть запропонували запальній фанатці свою руку та серце. Імена цих гравців нікому невідомі.

Однак уболівальниця Хорватії не збирається тікати з кимось із них під вінець. Кнолль запевнила, що поводиться так, щоб підійняти усім гостям Катару настрій на трибунах та поза їх межами.

Я просто веселюся з усіма. Напевно, я подобаюся людям, бо добре виглядаю. Я не зацікавлена у тому, щоб зустрічатися з кимось тут. Мій намір – змусити людей посміхатися, от і все,

– відповіла Кнолль.

Відзначимо, що Іванна Кнолль викликає не лише схвальні відгуки, а ще й цілу гору критики. Дівчину звинувачують у тому, що вона не поважає місцеві правила та релігію Катару.

Однак Іванна не бере собі до голови слова хейтерів та продовжує дивувати прихильників своїми різноманітними та відкритими вбраннями. Наприклад, після сенсаційної та фартової перемоги хорватів над Бразилією у чвертьфіналі (1:1 в основний та додатковий час, а по пенальті 4:2) Іванна відсвяткувала запальним танцем.

Раніше Івана натякнула, що зніметься без одягу, якщо Хорватія виграє чемпіонат світу. Але ця обіцянка вже не втілиться у реальність. Адже 13 грудня Хорватія програла Аргентині у півфіналі Мундіалю 3:0.

17 грудня Хорватія побореться з Марокко у матчі за третє місце на ЧС-2022. Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.