Футболистка сборной Украины вышла на игру с сине-желтым флагом на спине: патриотическое фото

Свою патриотическую позицию на всю Францию и весь мир показала футболистка сборной Украины Татьяна Романенко. Игрок вышла на футбольное поле с флагом родной страны.

Опытная футболистка играет во французском Реймсе, но не обошла стороной события, которые с 24 февраля изменили всю Украину – Россия напала на родное государство Татьяны Романенко. Нападающая отметилась патриотическим поступком перед поединком за Реймс.

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Романенко вышла на футбольное поле с сине-желтым флагом на плечах.



Татьяна Романенко / Фото из твиттера Реймса

Перед этим Романенко уже показывала свою патриотическую позицию. Татьяна выходила с украинской диаспорой и французами, которым не безразлична судьба Украины, на улицы Франции и выразили поддержку украинскому государству.

В руках футболистки был плакат с сине-желтым флагом со словами: "Остановите войну сейчас!".



Романенко поддержала Украину / Фото из инстаграма футболистки



Романенко поддержала Украину во Франции / Фото из инстаграма футболистки

Добавим, что недавно Романенко вновь получила вызов в сборную Украины после длительного перерыва. Новый тренер из Испании Луис Кортес видит в Татьяне талант и потенциал, который поможет "сине-желтым" добывать важные победы.

Романенко стала одной из авторок триумфа украинской сборной на турнире в Турции.