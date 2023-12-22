Призерка Евро-2022 забыла одеть шорты перед выходом на футбольное поле: курьезное видео

22 декабря 2023, 14:39
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TikTok Magenta Sport

С каждым годом женский футбол набирает все большую популярность. Все больше девочек хотят заниматься любимой игрой миллионов и развеять миф, что футбол – игра мужчин.

Женский футбол не так динамичен, как мужской, но не менее яркий по своей наполненности. Футболистки забивают не менее красивые голы, отдают ассисты и приятно удивляют своим комбинационным футболом. Часто женский футбол интереснее смотреть, чем мужской.

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Чуть не оконфузилась перед болельщиком

Ведь его изюминкой есть принципиальная борьба. Футболистки не так эмоционально симулируют боль на футбольном поле, как это можно увидеть в матчах мужчин. Однако не обходится здесь без курьезов.

Один из таких был в матче женских команд Германии Нюрнберг – Бавария и стал мемным видео. Героиней этого ролика стала 24-летняя футболистка мюнхенцев Джулия Гвинн.

На 62-й минуте матча правая защитница должна была войти в игру. Гвинн уже подошла к тренеру, чтобы выслушать последние наставления, как поняла, что под ее штанами нет игровых шорт.

Джулия мгновенно побежала в раздевалку, надела пропажу и вышла на замену вместо Катарины Нашенвенг.

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Отметим, что после этой замены хозяйки поля сравняли счет с пенальти и не позволили Баварии одержать выездную победу. Матч закончился мировой 1:1.

Бавария упустила возможность возглавить турнирную таблицу женской Бундеслиги после 10-ти туров. Мюнхенки набрали 24 балла и уступают одним очком лидеру Вольфсбургу. Нюрнберг с 5 пунктами идет предпоследним – 11-м.

Что известно о футболистке Джулии Гвинн

24-летняя фланговая защитница, которая может сыграть в полузащите. До 2019 года выступала за обе команды немецкого Фрайбурга, с которым дошла до финала Кубка Германии. После чего подписала контракт с мюнхенской Баварией. Гвинн является чемпионкой Германии (сезон2020/2021) и серебряным призером женского Евро-2022 в составе сборной Германии, за которую провела уже 33 матча.
Автор: Софія Кулай