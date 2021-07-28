Не более 10 раз в неделю: футболистам в Англии ограничили количество ударов головой по мячу

В английском футболе решили ввести новое ограничение, которое должно уберечь здоровье игроков. Теперь футболистам можно будет лишь до десяти раз в неделю бить головой в мяч после сильной подачи во время тренировок.

Новое ограничение касается всех клубов, которые выступают в Англии – мужские, женские и даже любительские.

Руководство клубов получило советы по игре главой футболистов. Речь идет о "мощных ударах". Тренировки таких моментов предложено ограничить до десяти в неделю. Это удары головой по мячу после паса с более 35 метров, а также после подач с углового или штрафного. При этом любительским клубам предложили ограничить подобные тренировки лишь один раз в неделю.

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В дальнейшем клубы должны получить тренерские практики, чтобы помочь разработать технику движения головой с использованием меньшей силы, например, бросание мяча в голову вместо удара ногами, а также удар головой стоя вместо прыжка с разбега.

Новые ограничения начнут действовать уже с сезона, который стартует вскоре. Однако ограничения будут касаться только тренировочного процесса. Ограничение никоим образом не должно повлиять на саму игру.

Такие ограничения решили ввести, чтобы избежать риска травм головного мозга у футболистов, которое может привести к деменции.

Смерть Джеффа Астла

19 января 2002 года на 60-м году жизни скончался Джефф Астл. По заключению коронера, смерть произошла в результате проблем с головным мозгом, причиной которых было большое количество микротравм, полученных во время футбольной карьеры. Нападающий много играл головой, что, учитывая относительную тяжесть кожаных мячей, которые использовались в годы его игровой карьеры, особенно в условиях влажного поля, регулярно приводило к небольшим сотрясениям мозга. Смерть была квалифицирована как та, что произошла в результате профессиональных травм.

Еще в 2018 году Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Лондонский университет Королевы Марии и Институт медицины профессий решили провести исследование состояния здоровья более 300 бывших футболистов. Главная цель – установить столь опасным для мозга является частые удары головой мяча. Тогда планировалось провести над футболистами в возрасте от 50 до 70 лет ряд тестов, чтобы оценить их физические и когнитивные способности. При этом отдельно планировалось исследовать центральных защитников и нападающих и остальных игроков. Ведь именно защитники и форварды чаще всего играют головой.

Причиной такого исследования стала опубликованная в 2017 году работа специалистов Университетского колледжа Лондона и Университета Кардиффа, которые исследовали мозг пятерых профессиональных футболистов и одного любителя. В среднем эти мужчины играли в футбол в течение 26 лет – и у всех после 60 лет начали проявляться признаки старческого слабоумия. Во время посмертного вскрытия медики обнаружили у четырех из них признаки хронической травматической энцефалопатии, также известной как "деменция боксеров". Однако тогда ученые отметили, что за признаками деменции или болезни Альцгеймера у игроков может стоять комбинация факторов, поэтому прямая связь между частыми пасами головой и заболеваниями нервной системы пока не было установлено.