Футболиста сборной Франции, выигравшего Лигу наций, приговорили к тюрьме за встречи с женой
Источник:AS
Французский защитник Баварии Люка Эрнандес был приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Игрок нарушил судебный запрет приближаться к своей жене Амелии де ла Оса Льоренте.
Суд Мадрида обязал Эрнандеса явиться в Испанию для тюремного заключения. 19 октября он должен явиться в суд, чтобы выбрать исправительное учреждение, где будет отбывать наказание.
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Повстречался с собственной женой и за решетку
Эрнандеса в феврале 2017 года, когда тот выступал за Атлетико, арестовали по подозрению в нападении на свою девушку Амелию де ла Оса Льоренте. И Люка, и Амелия были приговорены к общественным работам и штрафам.
Им также запретили встречаться или общаться в течение шести месяцев. Однако Эрнандес и Де ла Оса в июне 2017-го вместе отправились на Багамы (к тому моменту Амелия вышла замуж за футболиста), после чего они были задержаны в Мадриде.
Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения.
Апелляция его адвокатов на решение была отклонена, поскольку он уклонился от выполнения общественных работ.
Предъявленное Эрнандесу требование вызвано не первоначальными обвинениями в нападении на девушку, а неповиновением судебным решениям. Адвокаты Люки обжаловали постановление суда. Если апелляция будет удовлетворена, то игрок сможет избежать наказания.
- Напомним, что Люка присоединился к "Баварии" в 2019 году за 80 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 45 миллионов евро.