Футболист в Турции забил сумасшедший гол из центра поля: видео взятия ворот

Красивый гол был забит в 17-м туре турецкой Суперлиги. Игрок хозяев Жоао Фигейреду открыл счет в матче Газиантеп – Фенербахче.

Безумный гол в Турции

Уже на 8-й минуте матча первыми нули на табло неожиданно размочили аутсайдеры встречи – Газиантеп. Однако сделали это очень эффектно.

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25-летний нападающий хозяев Жоао Фигейреду перехватил мяч в центре поля и отважился удар с очень далекого расстояния. Бразилец увидел, что голкипер Фенербахче вышел из рамки ворот и забросил мяч за воротник вратарю. Страж ворот даже не пытался достать мяч. Не часто во время футбольных матчей можно увидеть голы из центра поля.

Хозяевам удалось еще дважды забить в ворота соперника. В то же время игроки Фенербахче два раза огорчали голкипера Газиантепа. В итоге – 3:2 сенсационная победа хозяев матча.

После фиаско Фенербахче с 27 очками замыкает топ-5 в турнирной таблице чемпионата. До третьего места, которое занимает Хатайспор, расстояние всего в два пункта.

Газиантеп идет 13-м, имея в своем активе 21 балл.

Видео роскошного гола хозяев