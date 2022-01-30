Футболист Шахтера официально перешел во французский клуб Бордо

Украинский футболист Шахтера Даниил Игнатенко продолжит карьеру за границей. Футболист перебрался во французский клуб Бордо.

Бордо может купить Игнатенко

Французский клуб 30 января объявил о переходе Игнатенко из Шахтера. Сообщается, что клубы договорились об аренде футболиста.

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Срок аренды не уточняется, но Бордо имеет право выкупить контракт футболиста.

По данным портала Transfermarkt, аренда рассчитана до 30 июня 2022 года. Вместе с тем, на портале отсутствует информация о сроке контракта Игнатенко с Шахтером.

Новый клуб Игнатенко занимает 17-е место в Лиге 1 – элитном дивизионе Франции.

В СМИ была информация, что Бордо сможет купить украинца за 2-3 миллиона евро. При чем Transfermarkt оценивает украинца в 700 тысяч евро.

Что известно об Игнатенко

24-летний футболист выступает на позиции центрального полузащитника. Игнатенко – воспитанник запорожского Металлурга.

В 2016 году попал в Шахтер, но никогда не был основным игроком "горняков". В 2019 году выступал в Венгрии за Ференцварош на правах аренды.

Вернувшись в Украину, играл за Мариуполь. Игнатенко был в аренде в Днепре-1 с октября 2020 до конца 2021 года.