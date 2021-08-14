Футболист сборной Украины Коваленко победно дебютировал за Специю в Кубке Италии: видео

Футболист сборной Украины Виктор Коваленко дебютировал за специю в Кубке Италии. Украинец стал игроком Специи, перейдя из Аталанты.

Дебютный матч Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в стартовом составе своей команды. Виктор провел на поле 86 минут.

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Этот матч стал дебютным для 25-летнего украинца в новом клубе после перехода из Аталанты.

Специя победила Порденоне в 1/32 Кубка Италии со счетом 3:1. Коваленко не отметился результативными действиями.

Специя – Порденоне видеообзор