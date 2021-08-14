Футболист сборной Украины Коваленко победно дебютировал за Специю в Кубке Италии: видео
14 августа 2021 , 10:33Читати новину українською
Источник:24 канал
Футболист сборной Украины Виктор Коваленко дебютировал за специю в Кубке Италии. Украинец стал игроком Специи, перейдя из Аталанты.
Дебютный матч Коваленко
Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в стартовом составе своей команды. Виктор провел на поле 86 минут.
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Этот матч стал дебютным для 25-летнего украинца в новом клубе после перехода из Аталанты.
Специя победила Порденоне в 1/32 Кубка Италии со счетом 3:1. Коваленко не отметился результативными действиями.
Специя – Порденоне видеообзор
- Коваленко зимой 2021 года перебрался из Шахтера в Аталанту, но закрепиться в новом клубе Виктор не сумел. Украинец сыграл лишь один официальный матч за клуб из города Бергамо.
- Специя в минувшем сезоне заняла 15 место в чемпионате Италии. Виктор пополнил ряды новой команды летом на правах аренды.