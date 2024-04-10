Легенда сборной Эстонии отказался от капитанства из-за критики за интервью о войне в Украине

Полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев высказал странную позицию относительно войны в Украине. Попытки футболиста усидеть на двух стульях не понравилось гражданскому обществу Эстонии.

Полузащитник Флоры и сборной Эстонии Константин Васильев несколько лет игровой карьеры провел в чемпионате России. Очевидно, что это не прошло бесследно и повлияло на его мировоззрение.

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Давление общества подействовало на легенду сборной Эстонии

На прошлой неделе Васильев дал интервью эстонским СМИ. 39-летний футболист не смог четко ответить на вопрос, поддерживает ли он Украину в войне против России.

Если победит Украина, возможно, будет мир. Если победит Россия, возможно, будет мир. Если обе стороны решат поговорить и заключить мирный договор, то, возможно, будет мир,

– сказал Васильев.

Из-за таких высказываний легенда эстонского футбола получил шквал критики. После этого Федерация футбола Эстонии сообщила, что Васильев отказался от капитанской повязки в сборной.

"Мы повторяем единую и четкую позицию: мы за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии. Поддержка Украины означает, конечно, что мы против войны России в Украине, мы это понимаем и осуждаем.

Мы искренне надеемся, что война закончится тем, что Украина вернет контроль над всей своей территорией, и как можно быстрее", – говорится в заявлении Федерации футбола Эстонии.

Константин Васильев родился в Эстонии. Во время игровой карьеры играл за эстонские, польские и российские команды. Васильев является рекордсменом сборной Эстонии по количеству сыгранных матчей – 157.