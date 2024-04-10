Півзахисник Флори та збірної Естонії Костянтин Васильєв кілька років ігрової кар'єри провів у чемпіонаті Росії. Очевидно, що це не минуло безслідно та вплинуло на його світогляд.

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Тиск суспільства подіяв на легенду збірної Естонії

Минулого тижня Васильєв дав інтерв'ю естонським ЗМІ. 39-річний футболіст не зміг чітко відповісти на питання, чи підтримує він Україну у війні проти Росії.

Якщо переможе Україна, можливо, буде мир. Якщо переможе Росія, можливо, буде мир. Якщо обидві сторони вирішать поговорити та укласти мирний договір, то, можливо, буде мир,

– сказав Васильєв.

Через такі вислови легенда естонського футболу отримав шквал критики. Після цього Федерація футболу Естонії повідомила, що Васильєв відмовився від капітанської пов'язки у збірній.

"Ми повторюємо єдину і чітку позицію: ми за Естонію, за підтримку України і проти російської агресії. Підтримка України означає, звичайно, що ми проти війни Росії в Україні, ми це розуміємо і засуджуємо.

Ми щиро сподіваємося, що війна закінчиться тим, що Україна поверне контроль над усією своєю територією, і якнайшвидше", – йдеться у заяві Федерації футболу Естонії.

Довідка. Костянтин Васильєв народився в Естонії. Під час ігрової кар'єри грав за естонські, польські та російські команди. Васильєв є рекордсменом збірної Естонії за кількістю зіграних матчів – 157.