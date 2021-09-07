Футболист сборной Германии смотрел матч команды со 170 афганскими беженцами на стадионе

Полузащитник сборной Германии и местного Байера Надим Амири пригласил на матч против Армении 170 афганских беженцев.

В воскресенье, 5 сентября, сборная Германии принимала сборную Армении в рамках отбора на чемпионат мира 2022. Игра состоялась в Штутгарте.

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Полузащитник Надим Амири не получил вызов на эти матчи, поэтому за игрой команды он наблюдал с трибун. Однако на этот матч он пригласил 170 афганских беженцев и смотрел матч в их компании на стадионе.



Надим Амири в компании афганских беженцев смотрит матч сборной Германии и стадионе / Фото Privat

Сам футболист имеет афганские корни. Его родители бежали из страны в 1980-е, поэтому он уже родился в Германии.