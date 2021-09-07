У неділю, 5 вересня, збірна Німеччини приймала збірну Вірменії у рамках відбору на чемпіонат світу 2022. Гра відбулася у Штутгарті.

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Півзахисник Надім Амірі не отримав виклик на ці матчі, тож за грою команди він спостерігав з трибун. Однак на цей матч він запросив 170 афганських біженців, і дивився матч в їх компанії на стадіоні.



Надім Амірі в компанії афганських біженців дивиться матч збірної Німеччини та стадіоні / Фото Privat

Сам футболіст має афганські коріння. Його батьки втекли з країни у 1980-ті, тож він вже народився в Німеччині.