Футболист Ромы Дзаньоло взялся за пах и указал на фанатов Лацио: видео

Очередное римское дерби между Лацио и Ромой завершилось небольшим скандалом. В эпицентре событий оказался футболист Ромы Николо Дзаньоло, который обменялся любезностями с фанатами "орлов".

У Дзаньоло конфликт с фанами Лацио

У отношений Дзаньоло и фанатов Лацио интересная история. Тиффози "орлов" оскорбляли маму Николо за откровенные фотографии в инстаграме.

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Также болельщики Лацио нашли как оскорбить самого футболиста Ромы. Они скандировали "скачи с нами" в адрес Дзаньоло, когда тот рвал крестообразные связки колена.

Очередное дерби между Лацио и Ромой состоялось 26 сентября. На 77 минуте матча 22-летний итальянец был заменен. Когда Николо уходил с поля, фанаты "орлов" оскорбляли его.

Полузащитник Ромы не сдержался и ответил. Дзаньоло показал неприличный жест фанатам Лацио. Он взялся за пах и указал на болельщиков "орлов".

Вероятно, Дзаньоло ждет дисциплинарное наказание. В 2019 году УЕФА наказал Криштиану Роналду и тренера Атлетико Мадрид Диего Симеоне за подобные жесты.