Футболист в Бразилии ударил судью вместо мяча во время розыгрыша углового: забавное видео

В 1/8 финала Кубка Либертадорес Палмейрас "проехался" по сопернику, которым стал Серро Портеньо. Не обошлось без курьезного момента в начале матча.

Редкий ляп в футболе

Главным клоуном эпического эпизода стал полузащитник Палмейраса Густаво Скарпа. Футболист взялся исполнять угловой удар, но сделал это крайне неудачно, пишет 24 канал.

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Бразилец вместо попадания по мячу шлепнул в ногу бокового лайнсмена. После чего Скарпа упал на газон, а судья стоял на возле углового флажка.

После поединка этот момент разлетелся по интернету и изрядно рассмешил футбольных болельщиков. Не так часто можно увидеть такие ляпы во время поединка.

Видео курьезного эпизода

Даже такой момент не помешал Палмейрасу одержать уверенную победу на выезде. "Зеленые" наколотили в ворота соперника три гола. Все они были во втором тайме. Вместо этого хозяева не забили ни одного мяча. В итоге – 0:3, победа Палмейраса в первом матче 1/8 финала.

"Зеленые" сделали вескую заявку на проход в четвертьфинал Кубка Либертадорес.

Густаво Скарпа в сезоне уже успел отыграть 31 матч, в которых забил 7 голов и сделал 8 ассистов. Полузащитник выступает за Палмейрас с 2018 года.