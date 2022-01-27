Как футболист молодежки Динамо спровоцировал массовую драку в матче: появилось видео

Молодежная команда киевского Динамо не смогла завершить контрольный матч против 19-летних сверстников из турецкого Антальяспора. Неприятный инцидент спровоцировал нападающий киевлян.

Спровоцировал драку

Игру прервали за несколько минут до финального свистка из-за драки, которая началась после незасчитанного гола нападающего украинского клуба Самбы Диалло. Арбитр определил положение "вне игры", потом кто-то что-то сказал, кого-то толкнул, и началось выяснение отношений.

Как это было Команда Динамо не доиграла матч на сборах – футболисты устроили массовую драку

Диалло был возмущен этим решением арбитра, недовольство действиями рефери выразил и главный тренер Динамо Игорь Костюк, который выбежал на поле, чтобы поговорить с представителями фемиды.

Видео драки в матче Динамо U-19 – Антальяспор U-19

С согласия клубов товарищеский матч на сборах в Турции был досрочно прекращен.