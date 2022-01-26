Футболист Малави забил безумным ударом с дальнего расстояния в Кубке Африки: видео гола

Марокко 25 января принимало Малави в рамках 1/8 финала Кубка Африки. Гости проиграли, но забили невероятной красоты гол.

Заставил соперника схватиться за голову

Уже в первой 10-минутке нули на табло изменились, забили гости. Высокий прессинг игроков Марокко не помешал футболистам Малави стремительно выйти из обороны в атаку.

Смотрите также В Африке полевой игрок заменил вратаря и совершил два безумных сейва: героическое видео

Габадиньо Мханго подобрал мяч чуть ли не в центре поля, сместился чуть ближе к воротам и решился на удар с 40 метров. Голкипер не ожидал такого решения от нападающего соперника. Мяч залетел за шиворот вратарю марокканской сборной прямо в девятку ворот.

Однако даже такое взятие ворот не позволило гостям избежать поражения. Гол в раздевалку забил Юссеф Эн-Несири. А уже на 70-й минуте Ашраф Хакими вывел Марокко вперед.

В итоге 2:1 победа Марокко, которое шагает в четвертьфинал Кубка Африки.

Видеообзор матча (гол Манго с 0:09)