Капитан Лутона потерял сознание во время поединка против Борнмута Забарного: жуткое видео

Поединок 17-го тура английской Премьер-лиги между Борнмутом и Лутон Тауном едва завершился трагедией. На 58-й минуте арбитр остановил матч из-за потери сознания футболиста команды гостей.

В субботу, 16 декабря, в Англии стартовал 17-й тур Премьер-лиги. В одном из поединков Борнмут, за который играет украинец Илья Забарный, принимал на стадионе "Дин Корт" Лутон Таун, пишет 24 Канал.

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На 58-й минуте поединка, когда на табло был счет 1:1, внезапно упал капитан Лутон Таун Том Локьер. Он потерял сознание и не двигался. К нему сразу подбежали медики, оказавшие ему первую помощь.

Впоследствии арбитр попросил футболистов обеих команд покинуть поле и уйти в раздевалку. Зрители на трибунах находились в шоковом состоянии.

Том Локьер потерял сознание во время матча: смотрите видео

К счастью, 29-летний футболист очнулся и начал реагировал на окружение. Теперь его ждет визит в больницу и углубленное медицинское обследование.

Известно, что это не первый случай в карьере валлийца. Впервые это произошло в финале плей-офф за выход в АПЛ против Ковентри.

АПЛ приняла решение не продолжать матч. О дате проведения доигрывания будет сообщено позже.

"Матч Премьер-лиги между Борнмутом и Лутон Таун прерван из-за того, что футболист нуждался в медицинской помощи. Наши мнения с Томом Локьером и всеми игроками, участвовавшими в сегодняшнем матче", – говорится в сообщении Лиги.

Кто такой Том Локьер

Том Локьер – 29-летний валлийский футболист. Играет на позиции защитника. До Лутона выступал за Бристоль и Чарльтон. В 2020 году в составе сборной Уэльса принимал участие в чемпионате Европы.