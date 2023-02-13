Игрок сборной Чехии совершил каминг-аут: его решение поддержали звезды футбола

Известный чешский футболист Якуб Янкто публично признался в своей нетрадиционной ориентации. Полузащитник пражской Спарты сделал заявление в своей социальной сети.

Полузащитник Спарты и сборной Чехии Якуб Янтко публично признался, что он гей. Футболист решил пойти на такой шаг потому, что не хотел постоянно жить в страхе и ограничивать себя в свободе.

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Янтко: Я гомосексуал и больше не хочу прятаться

Заявление о своей нетрадиционной ориентации Янтко сделал в Instagram.

"Привет, я Якуб Янкто. Как и у всех остальных, у меня есть сильные и слабые стороны, семья, друзья. У меня есть работа, которую я выполняю как можно лучше в течение многих лет с серьезностью, профессионализмом и страстью.

Как и все остальные, я хочу прожить свою жизнь в свободе, без страхов, пристрастий и насилия, но в любви. Я гомосексуал и больше не хочу прятаться", – заявил игрок Спарты.

Видео признание Янтко

Такой поступок получил поддержку от звезд футбола, футбольных клубов и организаций. В комментариях под постом поддержку Янтко выразили УЕФА, американская лига МЛС, клубы Фиорентина, Хетафе, Ювентус, сборная Португалии. Также футболиста поддержали игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, футболистка мадридского Атлетико Андреа Сташкова и одноклубники Якуба.

Что известно о Якубе Янтко