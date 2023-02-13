Игрок сборной Чехии совершил каминг-аут: его решение поддержали звезды футбола
Источник:Инстаграм Якуба Янтко
Известный чешский футболист Якуб Янкто публично признался в своей нетрадиционной ориентации. Полузащитник пражской Спарты сделал заявление в своей социальной сети.
Полузащитник Спарты и сборной Чехии Якуб Янтко публично признался, что он гей. Футболист решил пойти на такой шаг потому, что не хотел постоянно жить в страхе и ограничивать себя в свободе.
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Янтко: Я гомосексуал и больше не хочу прятаться
Заявление о своей нетрадиционной ориентации Янтко сделал в Instagram.
"Привет, я Якуб Янкто. Как и у всех остальных, у меня есть сильные и слабые стороны, семья, друзья. У меня есть работа, которую я выполняю как можно лучше в течение многих лет с серьезностью, профессионализмом и страстью.
Как и все остальные, я хочу прожить свою жизнь в свободе, без страхов, пристрастий и насилия, но в любви. Я гомосексуал и больше не хочу прятаться", – заявил игрок Спарты.
Видео признание Янтко
Такой поступок получил поддержку от звезд футбола, футбольных клубов и организаций. В комментариях под постом поддержку Янтко выразили УЕФА, американская лига МЛС, клубы Фиорентина, Хетафе, Ювентус, сборная Португалии. Также футболиста поддержали игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, футболистка мадридского Атлетико Андреа Сташкова и одноклубники Якуба.
Что известно о Якубе Янтко
- Якуб Янтко родился в Праге. Свою футбольную карьеру начинал в юношеских командах Спарты и Удинезе.
- Клуб из Удине стал первым профессиональным клубом Якуба.
- Всего в Серии А хавбек сыграл 155 матчей и забил 17 голов. Кроме Удинезе, он защищал цвета Асколи и Сампдории.
- В августе 2021 года перешел в испанский Хетафе. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник выступает на правах аренды по Спарте.
- В составе сборной Чехии был участником чемпионата Европы-2020. На турнире он сыграл пять матчей. Всего на счету Янтко 45 поединков в составе национальной команды и 4 забитых гола.
- Трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.