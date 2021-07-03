Футболист Италии "умирал" на поле, но воскрес, как только его команда забила гол: видео

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле был замечен за забавной симуляцией в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).

Исцеляющий гол

Перед первым забитым мячом итальянской сборной форвард Лацио упал в штрафной соперников и начал корчиться от боли. Через мгновение Николо Барелла, получив мяч от Марко Вератти, нанес четкий удар в левый угол ворот, открыв счет.

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Это магическим способом исцелило Иммобиле. Игрок как ни в чем ни бывало вскочил и побежал вместе с партнерами праздновать забитый гол.

В пятницу, 2 июля, в четвертьфинале Евро-2020 путевку в полуфинал разыграли сборные Бельгии и Италии. Победу в Мюнхене завоевала итальянская сборная.

Видео забавного эпизода с Иммобиле