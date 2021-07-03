Зцілюючий гол

Перед першим забитим м'ячем італійської збірної форвард Лаціо впав у штрафному майданчику суперників і почав корчитися від болю. Через мить Ніколо Барелла, отримавши м'яч від Марко Вератті, завдав чіткого удару в лівий кут воріт, відкривши рахунок.

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Це магічним способом зцілило Іммобіле. Гравець як ні в чому не бувало схопився і побіг разом із партнерами святкувати забитий гол.

У чвертьфіналі Євро-2020 путівку до півфіналу розіграли збірні Бельгії та Італії. Перемогу в Мюнхені здобула італійська збірна.

Відео кумедного епізоду з Іммобіле