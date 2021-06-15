Как футболист Германии заколотил мощный автогол в матче с Францией: видео

Во вторник, 15 июня, в матче чемпионата Евро-2020 между сборными Франции и Германии произошел курьезный автогол.
На 20-й минуте стремительная контратака французов завершилась прострелом Эрнандеса на дальнюю штангу – мяч летел в Мбаппе, однако Хуммельс срезал его в собственные ворота.
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Видео автогола Хуммельса
- Франция и Германия регулярно встречаются на международной арене. Предыдущие встречи сборных состоялись в Лиге наций. На поле немцев была зафиксирована ничья (0:0), а в Париже французы отпраздновали победу (2:1).
- До этого Франция победила немцев в полуфинале Евро-2020. В финале французы уступили Португалии.
- Зато Германия победила французов в четвертьфинале на победном чемпионате мира-2014.