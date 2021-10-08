Футболист Динамо забил дебютный гол сборной Бразилии в матче отбора к ЧМ-2022: видео

8 октября 2021 , 09:13
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Футболист Динамо и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес отметился голом в ворота команды Бразилии в матче квалификации к чемпионату мира-2022.

Рамирес пока не смог закрепиться в основном составе киевского Динамо, но это не мешает ему выходить в основе сборной своей Родины. Уже на 11-й минуте Рамирес пробил головой Алиссон после подачи с фланга.

Смотрите также Динамо оштрафовали на круглую сумму после матча с Вересом

Видео гола Рамиреса (смотрите на 0:03)

Однако во втором тайме Бразилия даже без Неймара смогла переломить ход событий и одержать уверенную победу 3:1. Маркиньос забил после подачи углового, Габриэль Барбота реализовал пенальти, а Энтони из пределов вратарской после комбинации.

Что известно о Рамиресе

  • Эрик Рамирес перешел в Динамо прошлым летом из словацкой Дунайской Стреды. В прошлом сезоне он забил 16 голов в 31 матче. За Динамо дебютировал в игре против Миная, в том поединке отметился голом и результативной передачей.
  • Впоследствии принял участие в игре против Колоса. А когда поехал на сентябрьские матчи сборной, подхватил коронавирус, из-за чего пропустил весь сентябрь.
Автор: Юрій Семенюк