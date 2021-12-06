Футболист Динамо сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч Лиги чемпионов

Киевское Динамо отправилось в Лиссабон на матч Лиги чемпионов против Бенфики. С командой не улетел защитник Томаш Кендзера.

Положительный тест в Кендзере

Кендзер не попал в заявку команды на игру и остался в Киеве. По данным журналистов, польский защитник заразился коронавирусом, что подтвердил тест.

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Кроме того, он пропустит и следующий матч в чемпионате Украины против луганской Зари дома в воскресенье, 12 декабря. После этого команду ожидает зимний перерыв.

Кто отправился на матч против Бенфики

Всего в заявке Динамо сразу 23 футболиста. Из основного состава отсутствуют только Кендзер и Владислав Супряга. Причины отсутствия нападавшего пока неизвестны.

Кендзера выступает на правом фланге обороны Динамо. В матче против Бенфики, который пройдет во вторник, 7 декабря, его может заменить Александр Караваев. Или Александр Тимчик.

Заявка "Динамо"

Вратари: Бущан, Бойко.

Защитники: Шабанов, Миколенко, Тимчик, Забарный, Караваев, Сирота.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Кулач, Шкурин, Витинью, Рамирес.

Для Динамо матч против Бенфики не имеет ни какого турнирного значения – команда заканчивает выступления в еврокубках этим матчем. Вместо этого Бенфика ведет борьбу за второе место в группе и выход в плей-офф. Для этого им нужно обыгрывать Динамо и надеяться, что Барселона в параллельном матче не обыгрывает Баварию на выезде.