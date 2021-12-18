Футболист Баварии сбежал с поля в туалет и больше не вернулся: курьезное видео

Футболист Баварии Бенжамен Павар не доиграл последний матч в 2021 году. Защитник покинул поле в конце матча Бундеслиги против Вольфсбурга, чтобы "сделать" дела в туалете.

Тренер Баварии упустил, как Павар сбежал с поля

Инцидент с Паваром произошел на 83-й минуте поединка Бавария – Вольфсбург (4:0). Французский футболист, как пуля, покинул поле и побежал в подтрибунное помещение.

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Ждать в этот вечер отказался не только Павар, но и тренер Баварии Юлиан Нагельсманн. Он не дал Павару вернуться на поле и сделал замену.

Вместо защитника на поле вышел нападающий Баварии Малик Тильман.

Мы хотели сделать замены, но в этот момент Бенжи сказал тренерам на французском, что должен пойти в туалет любой ценой. Затем он сказал, что может подождать еще несколько секунд, за которые сделал несколько хороших передач. Как только мяч перешел на вторую половину поля, он воспользовался возможностью, чтобы удовлетворить свои потребности. Через несколько минут я заметил, что Павара нет. Поэтому лучше было его заменить, чем Мусиалу,

– цитирует Нагельсманна L'Equipe.

В сезоне-2021/2022 Павар сыграл за Баварию 17 матчей. В его активе две результативные передачи.