Футболист Астон Виллы получил травму из-за мощного удара, которым забил гол: видео

В пятом туре АПЛ Астон Вилла на собственном поле принимала Эвертон. Героем матча стал Леон Бейли. Сам игрок получил травму в этом матче.

Эвертон к этому матчу подходил одним из лидеров турнирной таблицы – три победы и одна ничья. В то же время Астон Вилла победила до этого матча лишь один раз.

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Первым матч между командами на "Вилла парк" закончился без забитых голов. А во втором тайме на 61-й минуте на поле вышел Леон Бейли. После этого хозяевам поля удалось забить первый гол на 66-й минуте. А на 69-й еще один. После подачи с углового в исполнении Бейли, Люка Динь головой срезал мяч в собственные ворота.

Третий гол в этом матче Бейли забил сам. Получив заброс, он от центра поля промчался к воротам соперника, после чего нанес мощный удар. Асмир Бегович с этим выстрелом не справился.

Но уже через несколько минут после забитого гола Бейли попросил замену. Оказалось, что он получил повреждение бедра в тот момент, когда пробивал по воротам.

Видеообзор матча Астон Вилла – Эвертон

Стоит добавить, что Бейли лишь летом перешел в Астон Виллу из немецкого Байера за 32 миллиона евро. В первом матче против Уотфорда он вышел на замену, отметившись результативным пасом. Но следующие три матча команды пропустил из-за травмы.