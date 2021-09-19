Евертон до цього матчу підходив одним з лідерів турнірної таблиці – три перемоги та одна нічия. Натомість Астон Вілла перемогла до цього матчу лише один раз.

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Першим матч між командами на "Вілла парк" закінчився без забитих голів. А у другому таймі на 61-й хвилині на поле вийшов Леон Бейлі. Після цього господарям поля вдалося забити перший гол на 66-й хвилині. А на 69-й ще один. Після подачі з кутового у виконанні Бейлі, Люка Дінь головою зрізав м'яч у власні ворота.

Третій гол в цьому матчі Бейлі забив сам. Отримавши закидання, він від центру поля промчав до воріт суперника, після чого завдав потужного удару. Асмір Беговіч з цим пострілом не впорався.

Та вже за декілька хвилин після забитого голу Бейлі попросив заміну. Виявилося, що він зазнав ушкодження бедра в той момент, коли пробивав по воротах.

Відеоогляд матчу Астон Вілла – Евертон

Варто додати, що Бейлі лише влітку перейшов до Астон Вілли з німецького Баєра за 32 мільйони євро. В першому матчі проти Вотфорда він вийшов на заміну, відзначившись результативним пасом. Але наступні три матчі команди пропустив через травму.