Футболист Андорры забил красавчик-гол из центра поля в Лиге наций: безумное видео

В пятницу, 10 июня, в Лиге наций-2022/2023 состоялся матч между скромными сборными Андорры и Лихтенштейна. Хозяевам встречи удалось забить настоящий шедевр, принесший им победу.

Победный гол, который нужно увидеть

Первая часть матча прошла без голов – 0:0. Все мячи национальные команды сохранили на вторую 45-минутку, пишет 24 канал.

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На 78-й минуте Андорра повела в счете. Хозяева заработали право на пенальти, удачно исполнив Хорди Алаес. Уже четыре минуты спустя Андорра на правах хозяина увеличила преимущество на табло. Исправный шедевр убил защитник сборной Хесус Рубио.

Мяч после борьбы вблизи центра поля улетел к ногам Рубио. Однако тот не стал вести команду в скорую атаку, а изо всей силы вложил его в направлении ворот. Сделал он это совершенно. Мяч после поужного удара залетел в сетку ворот. Голкипер Лихтенштейна явно не ожидал такого решения от соперника, потому несколько вышел из линии ворот.

Рубио не сдерживал радости после такого взятия ворот. Автор гола забил около 60 метров.

Безумный гол защитника андорры: смотрите видео

Уже в компенсированное к матчу время гости отквитали один мяч, но больше их не хватило. Андорра праздновала домашнюю победу – 2:1.